В СПЧ призвали прокуратуру провести проверку по двойному голосованию журналиста Лобкова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод призвал прокуратуру провести проверку по ситуации с двойным голосованием журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова.

Ранее на сайте телеканала сообщалось, что Лобков смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды - сначала на своем участке в Москве, а затем дистанционно с помощью электронного голосования.

"Московская городская избирательная комиссия оперативно прореагировала в отношении членов комиссии, выдавших бюллетени повторно. Будет принято дисциплинарное решение… А это заявление пусть рассматривается как обращение в прокуратуру и следственные органы для реагирования на подобные действия (журналиста Лобкова - прим. ТАСС), во-первых, конечно, должна быть проверка, а далее уже реакция в соответствии с нашим законодательством", - сказал Брод в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он отметил, что Лобков "выдает за подвиг то, что является нарушением законодательства", и напомнил об административной и уголовной ответственности за подобные нарушения.

"У нас Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ предусматривают ответственность за повторное голосование. А это штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы и даже лишение свободы. Господин Лобков демонстрирует полное игнорирование законодательства либо это сознательная провокация. Поэтому я считаю, что это событие должно стать поводом для рассмотрения наших правоприменительных органов", - заключил Брод.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.