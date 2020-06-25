"Яндекс.Музыка" соберет саундтреки к любимым фильмам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Саундтреки к последним просмотренным на сервисе "КиноПоиск HD" фильмам и сериалам теперь будут автоматически включаться в персональный "КиноПлейлист" "Яндекс.Музыки". Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Яндекса".

"К примеру, на выходных можно посмотреть финальные серии "Последнего министра" или "Меломанки", после этого пересмотреть любимых "Друзей", "Джентльменов", "Форреста Гампа" или "Гарри Поттера" и уже на следующий день найти саундтреки в тематическом плейлисте на "Яндекс.Музыке". "КиноПлейлист" обновляется ежедневно", - пояснили в компании, добавив, что в подборку также попадут треки из фильмов, которым пользователь когда-то поставил высокую оценку.

Кроме того, алгоритм учитывает высокие оценки на "КиноПоиске", покупки билетов в кино на сервисе.