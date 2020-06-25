Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Украины отменило обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу страны, а также для украинцев, которые прибывают с неподконтрольных Киеву территорий. Такое решение правительство приняло в четверг на внеочередном заседании.

"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.

Правительство также позволило не соблюдать самоизоляцию украинцам, которые прибывают через КПВВ с неподконтрольных Киеву территорий. Правда, это касается тех граждан Украины, у которых ПЦР-тест на коронавирус показал негативный результат.

По данным Минздрава, на Украине второй день подряд устанавливается рекорд по числу инфицированных коронавирусом - за минувшие сутки заразились 994 человек, днем ранее этот показатель составил 940. За минувшие сутки сократилась динамика выздоровления пациентов - 349 случаев против 453 днем ранее, прирост числа летальных случаев за сутки не изменился - 16. Такое же количество умерших было зафиксировано за позапрошлый день.

Всего за время пандемии на Украине заболели коронавирусом 40 008 человек, 17 409 выздоровели, 1 067 умерли. Больше всего инфицированных в Киеве - 4 528, Черновицкой - 4 478), Львовской - 4 423 и Ровенской - 3 164 областях. Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что больницы Украины готовятся к новой волне вируса.