Путин пообещал проработать вопрос о создании единого реестра общественных организаций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал проработать с коллегами вопрос о создании единого реестра общественных организаций, куда бы вошли, в частности, некоммерческие, добровольческие организации и те, кто наиболее пострадал от последствий пандемии коронавируса. Об этом президент сказал в четверг на встрече с членами Общественной палаты нового состава.

С предложением о создании единого реестра выступила член общественной палаты города Севастополя Наталья Терехина. По ее словам, сейчас полностью сформирован реестр НКО, которые являются получателями мер поддержки, туда вошло более 24 тыс. организаций. Также в настоящее время формируется реестр общественных организаций, которые наиболее пострадали от пандемии, их более 16 тыс., в частности, благотворительные фонды, организации в области образования, культуры, искусства и научных инноваций. По мнению Терехиной, нужно проработать вопрос о создании единого реестра, куда войдут все перечисленные общественные организации, чтобы упростить статистику и понять, как они влияют на развитие реального сектора экономика.

"Обязательно с коллегами это обсудим, я вижу, руководители администрации присутствуют на нашем совещании, слушают вас. Мы все пометим и проработаем", - сказал Путин.