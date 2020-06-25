Дежурные группы в нескольких детских садах приступили к работе в Адыгее

МАЙКОП, 25 июня. /ТАСС/. Ряд детских садов в Адыгее открыли дежурные группы при соблюдении требований Роспотребнадзора, необходимых в условиях пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки республики.

"Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому в детсадах будут работать только дежурные группы численностью не более 12 детей в каждой. Открылись дежурные группы в 11 детских садах. Дошкольные учреждения будут приступать к работе постепенно при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора", - сказали в Министерстве.

Семь учреждений открыли группы в Гиагинском районе, три - в городе Адыгейске и одно - в Шовгеновском районе. В Тахтамукайском районе дежурные группы появятся с 29 июня, в Майкопе и остальных районах их откроют со 2 июля, уточнили в министерстве образования и науки.

"В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения республики перед открытием детских садов всех сотрудников осматривают терапевты поликлиник, а детей - участковые педиатры. В самих же детсадах организуют ежедневные утренние фильтры с измерением температуры", - добавили в ведомстве.

Адыгея находится на первом этапе снятия ограничений, решение об этом было принято 27 мая. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на четверг в республике коронавирусная инфекция выявлена у 1 712 человек (плюс 30 человек за последние сутки), на лечении находятся 551 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 1149 человек, умерли 12. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (497) и Тахтамукайском районе (321). Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,1%.