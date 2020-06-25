Путин: политики Запада знают правду о Второй мировой войне, но продвигают другие идеи

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин заявил, что политики на Западе прекрасно знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в учебниках и СМИ другие идеи. Такое мнение глава государства высказал на встрече с членами Общественной палаты.

"Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что это, не известно, что ли? Все все знают", - сказал он.

"Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи", - заявил российский лидер.

По словам Путина, всем известно, кто наносил ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. "Известно! Но в учебниках Японии что пишут? - Союзники. Какие союзники? У союзников не было никакого ядерного оружия, оно было только у Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Путин сделал акцент на том, что таким образом последовательно, шаг за шагом вымывается то, что не нравится. "Вы упомянули о Мюнхенском сговоре. Тогда еще, в 1938 году, были даны западными же политиками оценки этого сговора, оценки заключенного между так называемыми западными демократиями, между Францией, Великобританией и Германией фашистской соглашения о разделе Чехословакии и тогда говорили о том, что это послужило триггером для начала Второй Мировой войны. Сейчас это забывают, вымывают. Почему? Потому что это не нравится, потому что хотят выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах", - констатировал глава государства. Он выразил сожаление, что история ничему не учит людей. "И нет желания выстраивать международную систему безопасности в интересах всего мира с учетом интересов всех участников международной деятельности", - посетовал он.

Путин подчеркнул, что, зная это, необходимо "добиваться правды о Второй Мировой войне для того, чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечила интересы российского государства", "чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне".