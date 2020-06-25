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Путин обещал обсудить возможность поиска пропавших людей по геолокации мобильных телефонов

Директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев заявил, что в системе "112" соответствующая возможность есть, но "это работает очень неточно, нужны новые меры"

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос о поиске пропавшего человека по геолокации его мобильного телефона. Об этом речь зашла на встрече с членами Общественной палаты РФ.

"Что касается базы неизвестных пациентов, определения места мобильных телефонов, я пометил. Вернемся к этому вопросу и поработаем", - сказал Путин.

Директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев рассказал, что ежегодно десятки тысяч людей пропадают, при этом у них с собой находится мобильный телефон. Летом спасатели зачастую успевают их найти, зимой процент спасенных ниже.

"Вы давали поручение по решению этого вопроса, чтобы можно было определить мобильный телефон и быстро найти человека. Но, к сожалению, до конца это поручение не реализовано. В Государственной думе лежит важный для нас закон, прошедший первое чтение, по этой тематике", - посетовал Сергеев. Он добавил, что в системе "112" соответствующая возможность есть, но "это работает очень неточно, нужны новые меры".

' ТАСС/Ruptly'

 

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