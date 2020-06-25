Путин заявил, что сооружение соцобъектов должно быть заботой государства

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что государство будет брать на себя больше обязанностей по строительству социальных объектов.

На встрече главы государства с членами Общественной палаты нового состава, которая проходит в режиме видеоконференции, руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась за строительство вблизи новых жилых домов большего количества спортивных площадок для удобства детей. "Что касается стройки, социальная инфраструктура, а спортивные площадки, безусловно, относятся к социальной инфраструктуре - всегда было, по сути, заботой государственных органов соответствующего уровня: муниципальных, региональных. В разные времена, к сожалению, в предыдущие годы значительная часть этих функций перекладывалась на бизнес - на застройщиков", - констатировал президент. По его мнению, "это, конечно, удорожало" проекты. Он признал, что подобные ситуации встречаются и сейчас. "Постепенно будем от этого уходить, государство должно заниматься тем, что входит в круг его непосредственных обязанностей", - пообещал Путин.

Он отметил, что "правительство сейчас уже имеет поручение пересмотреть строительные стандарты, предложить новые решения в этой сфере, поэтому ваше предложение как нельзя кстати", - обратился Путин к Винер-Усмановой.