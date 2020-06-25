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Путин: международные рейтинги вузов являются инструментом борьбы на рынке образования

Президент заявил о необходимости развивать национальные рейтинги вузов, в том числе в сфере культуры

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. России надо развивать национальные рейтинги вузов, в том числе в сфере культуры, так как международные площадки такого рода являются прежде всего инструментом конкурентной борьбы. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с новым составом Общественной палаты РФ, комментируя выступление ректора ГИТИСа Григория Заславского.

"Ясно, для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги - это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования, вот и все. Поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужно создавать свои площадки", - сказал Путин, отметив, что он в последнее время регулярно обсуждал этот вопрос с учеными и ректорами.

Как подчеркнул президент, рейтингов вузов в области культуры это точно касается. "Они, мне кажется, вполне могут стать международным стандартом", - сказал президент. Он напомнил о расхожей фразе, что "мы в области балета впереди планеты всей". "На базе чего такой результат достигается? На базе образования нашего", - сказал Путин. Он считает необходимым "выработать уникальный золотой стандарт" в этой сфере, "сформулировать его как следует" со специалистами из этого цеха и продвигать.

' ТАСС/Ruptly'

 

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