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Путин пообещал помочь с запуском национальной технологической олимпиады для школьников

Об этом попросила директор по стратегическому развитию кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Кравченко

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь с запуском национальной технологической олимпиады для школьников.

Директор по стратегическому развитию кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Кравченко на встрече главы государства с членами Общественной палаты попросила Путина помочь с запуском национальной технологической олимпиады для школьников в статусе всероссийской. Президент уточнил, почему нельзя включить эту олимпиаду в экосистему WorldSkills.

Кравченко пояснила, что WorldSkills занимается подготовкой специалистов прикладных специальностей, а в случае с кружковым движением речь идет о ребятах, которые еще в школе создают программы и технологические устройства.

"Я понял. Спасибо за предложение, мы обязательно проработаем, будем с вами в контакте", - ответил глава государства.

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