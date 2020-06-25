МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь с запуском национальной технологической олимпиады для школьников.

Директор по стратегическому развитию кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Кравченко на встрече главы государства с членами Общественной палаты попросила Путина помочь с запуском национальной технологической олимпиады для школьников в статусе всероссийской. Президент уточнил, почему нельзя включить эту олимпиаду в экосистему WorldSkills.

Кравченко пояснила, что WorldSkills занимается подготовкой специалистов прикладных специальностей, а в случае с кружковым движением речь идет о ребятах, которые еще в школе создают программы и технологические устройства.

"Я понял. Спасибо за предложение, мы обязательно проработаем, будем с вами в контакте", - ответил глава государства.