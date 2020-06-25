Путин поддержал предложение по составлению ОП доклада о народосбережении

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с членами Общественной палаты нового состава поддержал инициативу о составлении Общественной палатой РФ (ОП РФ) доклада о народосбережении.

Соответствующее предложение на встрече огласил замсекретаря ОП РФ Александр Галушка. Он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию российский лидер определил вопрос народосбережения в качестве "высшего национального приоритета развития России". "Именно в таком духе и в таком подходе, отталкиваясь от конкретных ситуаций, подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению. Более того, потенциал Общественной палаты позволяет на регулярной основе готовить соответствующий общественный доклад о народосбережении, при этом фокусируясь прежде всего на таких вопросах, как ценности многодетной семьи, их культивировании и популяризации, как воспитание поколения, для которого крепкая многодетная семья является смыслом и нормой жизни", - сказал Галушка.

В связи с этим замсекретаря ОП РФ попросил президента дать поручению правительству рассмотреть предложения палаты. Среди других инициатив - экспертное заключение ОП РФ о ходе реализации национальных проектов.

"Я думаю, что над этим действительно надо поработать", - отреагировал глава государства. "Во всяком случае, такие ваши предложения, как общественные доклады по народосбережению - понятно, что это комплексные доклады, должны быть, они лишними точно совершенно не будут, дадут нам возможность не только ставить какие-то перспективные цели перед собой, но и корректировать по ходу исполнения наши программы, которые задуманы и спланированы как раз вот по этим направлениям. Спасибо большое за предложения, обязательно их учтем", - ответил Путин.

Путин уверен, что талант и опыт членов Общественной палаты РФ помогут этой структуре добиться зримых результатов и решить поставленные задачи.

"Каждый занимается своим очень интересным и чрезвычайно важным делом, каждый является специалистом высокого уровня и класса", - сказал глава государства об участниках совещания, которое прошло в формате видеоконференции. "Если вы используете все свои навыки, знания, свой талант, свой опыт на решение общенациональных задач на площадке Общественной палаты, то, без всяких сомнений, палата будет отвечать предназначению, ради которого она создавалась, и добьется хороших, зримых результатов, выполнит те задачи, которые перед ней стоят", - подчеркнул он.

В завершение встречи Путин пожелал членам ОП РФ успехов в их деятельности.