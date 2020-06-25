Скоростной режим на участке обхода Торжка на М-11 повысили до 130 км/ч

МОСКВА, 25 июня./ТАСС/. Скоростной режим на участке обхода Торжка с 208-го по 258-й километр платной трассы М-11 "Нева" повышен до 130 км/ч, говорится в сообщении "Автодора".

"С сегодняшнего дня на участке обхода Торжка с 208-го по 258-й километр дороги М-11 "Нева" в Тверской области разрешено ехать со скоростью до 130 км/час, - отметили в "Автодоре". - Это первый шаг в реализации поэтапного увеличения разрешенной скорости на дороге М-11. Уже скоро такой скоростной режим будет установлен и на участке с 334-го по 546-й километр трассы "Нева" в Тверской и Новгородской областях".

При этом в госкомпании уточнили, что ранее такой скоростной режим был установлен только на обходе Вышнего Волочка с 258-го по 334-й км.

"Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 Москва - Санкт-Петербург. "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.