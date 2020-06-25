Кузнецова: поправки к конституции являются ресурсом для инициатив в сфере защиты детей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, принявшая в четверг участие в общероссийском голосовании по поправке к конституции, отметила, что изменения в главном законе являются ресурсом для продвижения инициатив в деле защиты детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

"Для меня как для уполномоченного по правам ребенка новые поправки - это в том числе и инструмент, и ресурс, чтобы продвигать новые инициативы в деле защиты детей. Для меня как мамы это дополнительные гарантии того, что права моих детей могут быть защищены, потому что расширяются обязательства государства по отношению к семье и детям", - приводятся слова Кузнецовой. Она отметила, что основной закон страны "пишется не только для органов власти, чтобы были изданы новые законы, но и для каждого".

Кузнецова напомнила, что поправки вносятся в год 75-летия великой Победы. "Такие события происходят раз в десятилетия. Теперь, благодаря нашим предкам, не нужно с оружием в руках защищать свою Родину, сегодня важно отстаивать ценности и приоритеты, которые для нас дороги", - сказала детский омбудсмен.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.