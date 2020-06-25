В МЧС сообщили о ежегодном росте зон подтопления в Вологодской области

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает ежегодный рост зон подтопления в Вологодской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"Количество зон подтопления в (Вологодской) области и попадающих в них районов постоянно расширяется. Если в 2012 году в зоны подтопления попадали 12 муниципалитетов, то в этом году - уже 17", - сказали в пресс-службе, ссылаясь на совещание, которое в четверг в Череповце провел глава МЧС Евгений Зиничев.

По данным министерства, в мае в результате паводков в регионе пострадали 13 районов. В настоящее время вода ушла с этих территорий. Подтопления территорий и населенных пунктов региона удалось избежать, подчеркнули в МЧС.

"Данная ситуация требует принятия комплексных мер по эффективному предупреждению возможных ЧС, связанных с подтоплением. Необходимо усилить работу по мониторингу и детальному анализу возможной обстановки, заблаговременно планировать и проводить превентивные мероприятия, в том числе дноуглубительные работы, расчистку русел рек и дренажных каналов", - процитировали в пресс-службе министра.

Среди причин паводка в регионе губернатор Олег Кувшинников назвал дожди, переувлажнение почв и высокий уровень воды в Волжско-Камском бассейне - Шекснинском и Рыбинском водохранилищах. "Сегодня поставлена задача исследовательским институтам и экспертам определить нормальный подпорный уровень в бассейне для регулирования воды", - добавил глава Вологодской области.

Общая группировка в регионе, которая может быть задействована в случае наводнения, составляет около 7 тыс. человек и более 1,4 тыс. единиц техники, в том числе 85 единиц плавсредств. На базе специализированных пожарно-спасательных частей созданы мобильные группы, приводящиеся в готовность в течение часа.

О пожароопасном сезоне

В ходе совещания также обсуждалась подготовка к пожароопасному сезону. "У нас в регионе хорошая практика: мы патрулируем с земли и воздуха. Сейчас проводится активно авиапатрулирование. На сегодня у нас семь пожаров. Это ниже прошлогоднего уровня", - отметил Кувшинников.