Петербургский Политех начал разработку вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (СПбПУ) начали разработку вакцины от коронавируса на основе самореплицирующейся РНК, сообщил в четверг и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин.

"Вакцина на основе самореплицирующейся РНК. Здесь мы рассматриваем вариант использования рецептор-связывающего домена, а также полноразмерного белка - эта работа ведется в Политехническом университете", - сказал Васин во время выступления на Петербургском международном онкологическом форуме "Белые ночи 2020".

Он отметил, что это второй тип вакцины против коронавируса, разрабатываемый в Петербурге, первый тип вакцин разрабатывается в НИИ гриппа, и в качестве вектора используется вирус гриппа.

Как сообщалось, доклинические испытания вакцины, разработанной в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева планируется начать в июле. Ослабленная версия вируса гриппа используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания.

"Какая из разрабатываемых вакцин будет эффективной, реально дойдет до регистрации и клинического применения, мы, наверное, узнаем в течение ближайшего года", - пояснил Васин, который также является заведующим отделом в НИИ гриппа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.