Путин: власти должны учитывать интересы жителей при реализации градостроительных планов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Властям всех уровней необходимо учитывать интересы людей при реализации градостроительных планов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Общественной палаты (ОП) РФ.

Внештатный помощник президента Татарстана Наталья Фишман на встрече отметила важность участия ОП в разрешении градостроительных конфликтов. При этом она предложила ОП объединить усилия с рабочей группой Госсовета по проекту "Жилье и городская среда", отметив, что "могло бы получиться продуктивное взаимодействие", так как Общественная палата смогла бы оказывать экспертную поддержку и помощь в урегулировании таких конфликтов.

"Нужно знать мнение жителей и учитывать их интересы, это должны делать все уровни власти, - прокомментировал ее слова Путин. - И это одно из направлений деятельности Общественной палаты, так что вы попали в точку".

Путин также поздравил жителей Татарстана со столетием со дня основания Татарской АССР, которое отмечается в этом году. Он отметил, что Казань бурно развивается в последние годы, "демонстрирует всей стране высокое качество административной работы, показывает хорошие результаты".