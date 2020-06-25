В ЕС одобрили "Ремдесивир" для лечения коронавируса

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания. Об этом сообщила в четверг Комиссия по оценке лекарственных средств Нидерландов.

По данным организации, регистрация выдана на один год при условии, что производитель представит результаты дополнительных исследований и информацию о процессе производства не позднее декабря.

"После того как Европейская комиссия выдаст одобрение, доктора в ЕС смогут начать выписывать препарат пациентам с коронавирусом, которые госпитализированы с воспалением легких и которые дополнительно нуждаются в кислороде, - отметили в комиссии. - Такие пациенты при приеме ремдесивира выздоравливают в среднем на четыре дня быстрее".

Голландские специалисты ожидают, что Еврокомиссия одобрит препарат уже на следующей неделе.