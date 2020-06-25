В Минпросвещения прокомментировали идею установить выплаты за отказ от места в детсаду

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Практика финансовых выплат семьям, отказавшимся от посещения детсада, существует в субъектах РФ уже не первый год. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, в размере регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ) на тот период, в течение которого ребенок мог бы находиться в дошкольном учреждении. Мера, по мнению парламентария, позволит сократить очереди в детсады.

"Министерство детально рассмотрит указанную инициативу. Отметим, что практика финансовых выплат семьям, отказавшимся от посещения детского сада, существует в регионах не первый год. И все механизмы, необходимые для внедрения такой финансовой поддержки, у регионов имеются", - сообщил представитель пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что министерство прежде всего сконцентрировано на задаче, поставленной президентом РФ, обеспечить и поддерживать 100% доступность дошкольного образования для детей как раннего возраста (до трех лет), так и для детей в возрасте от трех до семи лет на территории всей страны. И "в рамках национального проекта "Демография" ведется активное строительство новых мест в детских садах".