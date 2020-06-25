Эксперт: число зарегистрированных наркозависимых и потребления опиатов снижается в РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число зарегистрированных больных наркоманией в России активно снижается. При этом наблюдается изменение структуры потребления наркотиков - отмечается отказ от тяжелых опиатов, сообщил в четверг главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Мы видим, что довольно активно снижается количество зарегистрированных больных <...>, меняется структура наркотизации. <...> Мы видим, что снижается количество употребления опиатов, таких грубых наркотиков, но мы предполагаем, что растет потребление спайсов, синтетических каннабиноидов, амфетаминов, которые потребляются в студенческой и молодежной среде, но мы это не можем, к сожалению, подтвердить лабораторно, поскольку нет специальных экспресс-тестов. <...> Мы не всегда знаем истинное количество потребителей наркотиков", - сказал он на пресс-конференции приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.

Как следует из данных, представленных Брюном, тенденция снижения потребителей опиоидов снижается с 2016 года. В частности, в 2019 году число пациентов, зарегистрированных в связи с потреблением опиоидов, уменьшилось на 14% по сравнению с 2018 годом, и более чем на треть по сравнению с 2016 годом. "С 2017 года наблюдается тенденция на увеличение числа зарегистрированных лиц, допускающих сочетанное потребление нескольких видов наркотических средств. В 2019 году их количество увеличилось на 11% по сравнению с 2017 годом. Но при этом на 5,5% уменьшилось по сравнению 2016 годом. По сравнению с 2016 годом наблюдается снижение числа зарегистрированных потребителей кокаина - на 27%, каннабиноидов - на 20%, психостимуляторов - на 16% и сопоставимо с данными 2018 года", - отмечается в презентации.

Брюн также отметил, что, несмотря на то, что больше всего потребления наркотиков фиксируется в Москве, столица довольно активно работает над улучшением обстановки. "К сожалению, Москва в довольно сложной ситуации находится с молодежью, студенческой молодежью, которая употребляет наркотики. Но могу отметить, что разрыв между цифрами по России и между цифрами по Москве постоянно сокращается, и Москва довольно активно освобождается от наркотиков. Заметно снизилось количество отравлений в Москве", - сказал нарколог.

Федеральный и национальный проекты

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Федеральный проект предполагает формирование системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработка и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручена Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.