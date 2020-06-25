Прощание с Николаем Фадеечевым пройдет 26 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР, балетмейстером-репетитором Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Николаем Фадеечевым, который умер на 88-м году жизни, пройдет 26 июня в Атриуме театра. Мероприятие состоится только для родственников и труппы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Прощание пройдет в пятницу, 26 июня, в 11:00 в Атриуме Большого театра", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в связи со сложившийся ситуацией, связанной с распространением коронавируса, проститься с народным артистом СССР смогут только родственники и сотрудники Большого театра России при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.

Об артисте

Фадеечев родился в 1933 году в Москве. Учился в Московском хореографическом училище. В 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, в составе которой танцевал в течение двадцати пяти лет.

В 1956 году он стал участником первых зарубежных гастролей Большого театра в Лондоне, где танцевал с Галиной Улановой "Жизель".

А в 1971 году Фадеечев и Майя Плисецкая стали первыми советскими приглашенными солистами Опера де Пари, где исполнили главные партии в балете "Лебединое озеро". Народный артист выступал в балетах "Щелкунчик", "Раймонда", "Спящая красавица", "Лауренсия", "Бахчисарайский фонтан", "Гаянэ", "Каменный цветок" и "Ромео и Джульетта".

Кроме Улановой и Плисецкой, он танцевал также с другими знаменитыми примами Большого театра - Раисой Стручковой, Мариной Кондратьевой, Екатериной Максимовой, Людмилой Семенякой.

После завершения артистической карьеры Фадеечев стал балетмейстером-репетитором. Работал с премьерами ГАБТ - Андреем Уваровым, Сергеем Филиным, Николаем Цискаридзе.