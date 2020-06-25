Росздравнадзор зафиксировал рост числа обращений по доступности медпомощи в пандемию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор зафиксировал рост числа жалоб от жителей России, которые связаны с доступностью оказания медицинской помощи в период пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщила глава ведомства Алла Самойлова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Сейчас мы можем констатировать, наверное, рост обращений по доступности медицинской помощи. Были обращения, особенно в начале, очень серьезные по обеспечению средствами индивидуальной защиты, это были маски в основном, санитайзеры, были эти проблемы. Сейчас этих обращений практически нет", - сказала она на мероприятии, организованном фондом "Контент" при поддержке фонда Росконгресс [информационные партнеры - портал "Вести.ру" и информационное агентство ТАСС].

При этом Самойлова отметила, что не наблюдалось всплеска жалоб относительно доступности лекарственного обеспечения в период пандемии. "Это отрадно, это говорит о том, что система организации именно лекарственного обеспечения выдержала все вызовы сегодняшнего дня", - добавила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.