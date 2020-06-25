В НИИ гриппа ожидают, что летом сезонные инфекции вытеснят коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. И.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов ожидает, что сезонные вирусы в летние месяцы вытеснят новую коронавирусную инфекцию.

"В летние месяцы мы ожидаем сезонное снижение. Есть определенные закономерности для стран, как наша, с умеренным климатом, выраженная сезонность, в результате таких факторов как температурный режим, ультрафиолетовое облучение, рассредоточение, когда люди уезжают на дачи, в отпуска - сегодня заграница закрыта, но будет изоляция внутренняя. Известно, что происходит временное вытеснение SARS СоV-2 респираторными кишечными вирусами, которые характерны для летнего сезона. Прежде всего, это риновирусы и энтеровирусы", - сказал Лиознов в четверг во время выступления на Петербургском международном онкологическом форуме "Белые ночи 2020".

Вместе с тем, как отметил Лиознов, новый возбудитель продолжит циркулировать, так как у населения пока нет значимого популяционного иммунитета, а также нет средств специфической профилактики заболевания и эффективных противовирусных препаратов для широкого применения.

"Какой же нам нужен популяционный или коллективный иммунитет - основываясь на базовом репродуктивном числе вируса, мы можем представить, порядка 70% должны быть иммунными. До этого нам еще далеко, даже если посмотрим по России: Москва это 13%, данные по Санкт-Петербургу - пока лишь 6%. Отменяются внутренние ограничения, открываются города, регионы, начинается внутренняя миграция, поэтому, несомненно, возбудитель будет циркулировать, и это будет сопровождаться заболеваемостью", - считает глава института.