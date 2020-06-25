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Голосование по поправкам в конституцию

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 30%

По состоянию на 16:40, проголосовали почти 353 тыс. человек

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 30%, проголосовали почти 353 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 16:40, явка составила 30%. Принято почти более 352,7 тыс. бюллетеней.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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