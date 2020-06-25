Около 1,48 млн американцев обратились за пособием по безработице за неделю

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за четырнадцатую по счету неделю с начала введения ограничительных мер для противодействия распространению нового коронавируса (с 15 марта) составило порядка 1,48 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Минтруда.

По информации ведомства, с 14 по 20 июня было зафиксировано снижение количества заявок на 60 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. С 7 по 13 июня, учитывая корректировку, 1,54 млн американцев обратились за выплатами. По данным министерства, с 1 по 6 июня поступило 1,56 млн заявок, неделей ранее показатель составлял 1,89 млн. Таким образом, цифры продолжают снижение, учитывая, что в период с 17 по 23 мая было 2,1 млн обращений, с 9 по 16 мая - 2,4 млн обращений, а с 3 по 9 мая - 2,68 млн. Пик пришелся на конец марта, когда данный показатель составил 6,9 млн человек.

В мае власти штатов приступили к смягчению ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, возобновил работу ряд предприятий. Однако уровень безработицы по-прежнему остается высоким.

5 июня Минтруд сообщил, что уровень безработицы за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось за этот месяц на 2,5 млн. Эксперты при этом ожидали падения уровня безработицы до 20%, а сокращения числа рабочих мест на 8 млн. В апреле безработица составила 14,7%, незанятыми остались 20,5 млн человек.

В Минторге ранее сообщили, что ВВП страны в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивалось на несколько миллионов. Как отмечала газета The Washington Post, пандемия сводит на нет многолетние экономические успехи и создает угрозу продолжительной разрухи, которая по своим масштабам соперничает даже с Великой депрессией (1929-1939 годы).