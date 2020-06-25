Суд в Самаре назначил штраф женщине, фиктивно прописавшей в квартиру более 500 мигрантов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Самары вынес приговор женщине, которая фиктивно прописала в своей квартире более 500 человек, ей назначено наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ"). Суд установил, что женщина с апреля 2019 года по январь 2020-го представила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в свою квартиру более 500 мигрантов из стран СНГ", - сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что женщина не намеревалась предоставлять мигрантам жилье для проживания. Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.