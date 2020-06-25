Петербуржца оштрафовали за объявление на Avito с предложением отдать ребенка как "питомца"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Жителя Санкт-Петербурга по решению прокуратуры привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3 тыс. рублей за то, что он разместил в сервисе Avito в разделе "Другие животные" объявление, в котором предлагал отдать ребенка другим лицам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

"По постановлению прокурора мужчина привлечен к административной ответственности. Штраф - 3 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате проверки было установлено, что объявление он разместил в "воспитательных целях", а фактически отдавать ребенка не собирался. "После вмешательства прокуратуры с семьей несовершеннолетнего организована работа органов и учреждений системы профилактики", - отметили в надзорном ведомстве.

В мае уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщала, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию, размещенную на Avito. По данным омбудсмена, на этом сайте в разделе "Другие животные" под заголовком "Домашний питомец" появилось объявление с содержанием: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать".

Митянина также назвала содержание объявления "чудовищным" и отметила, что этот случай может быть не единственным. Объявление позже было заблокировано.