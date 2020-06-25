В Генконсульство России в Нью-Йорке не поступало обращений от родных сына Хрущева

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Родственники умершего в США сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - не обращались в Генконсульство РФ в Нью-Йорке по вопросу о возможности переноса его праха в Россию для захоронения. Об том сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Генконсульства Алексей Топольский.

"Никаких обращений по вопросу о возможности захоронения Сергея Хрущева в России к нам от его родственников не поступало", - отметил он.

Ранее информацию о смерти 84-летнего Сергея Хрущева в США подтвердила ТАСС 18 июня внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.