Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти столицы рассмотрят возможность проведения в Москве массовых мероприятий не раньше июля, сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы рассмотрим возможность проведения массовых мероприятий в июле, не раньше. Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к ярким красочным мероприятиям", - сказал мэр Москвы.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки.