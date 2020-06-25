Минздрав направил в регионы рекомендации по профилактике употребления алкоголя

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике употребления алкоголя, психоактивных и наркотических средств. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства.

"В методических рекомендациях представлен алгоритм оказания помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения по отказу от злоупотребления алкоголем на примере города Москвы, рассмотрены вопросы скрининга и диагностики уровня риска употребления алкоголя и развития алкоголь-ассоциированных состояний", - говорится в сообщении.

Соответствующее письмо за подписью министра здравоохранения Михаила Мурашко направлено в регионы России. В пресс-службе отмечают, что в период продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией медицинские специалисты должны учитывать вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции у людей, которые имеют расстройства, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.

"Поскольку легкие подвержены наибольшему поражению, коронавирус может быть особенно серьезной угрозой для больных наркоманией. Люди с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов или метамфетамина, также могут быть уязвимы из-за воздействия этих препаратов на здоровье сердца, сосудов, дыхательных путей и легких. Эти риски должны быть в центре активного медицинского наблюдения. Система здравоохранения предпринимает все возможные усилия, чтобы понять и искоренить возникшую угрозу для здоровья граждан", - отметили в министерстве.