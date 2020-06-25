Памятник погибшим в советско-финской войне установят в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Памятник жителям Архангельской области, которые погибли во время советско-финской войны (1939-1940 гг.), установят в Архангельске вблизи воинского захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В столице Поморья на воинском захоронении Ильинского кладбища будет установлен памятник жителям Архангельской области, погибшим во время советско-финской войны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, это будет копия другой мемориальной стелы, установленной в 2019 году в городе Кухмо (Финляндия). По замыслу автора, российского скульптора-монументалиста Дениса Стретовича, стела будет разделена сквозным разломом, символизирующим линию фронта между СССР и Финляндией.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас идет подготовка проектной документации по установке памятника и благоустройству прилегающей территории. Сейчас ведутся работы по изготовлению стелы. Церемонию открытия планируют провести в сентябре.

Организаторами проекта выступили архангельское отделение Российского военно-исторического общества, правительство региона и издание "Российская газета".

Ранее ТАСС сообщал об установке такого же памятника в Кухмо. Стела представляет собой трехметровую плиту, части которой разделены разрывом.

Советско-финская война

"Зимняя" война между СССР и Финляндией продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после провозглашения Финляндией независимости (до революции 1917 года страна входила в состав Российской империи).

Данные о количестве погибших в результате войны до сих пор разнятся - историки обеих стран называют цифры от 140 до 200 тыс. человек. Также до настоящего времени российские и финские историки не пришли к единому мнению о числе раненых солдат и офицеров.

Результатом войны стал Московский мирный договор, который был заключен между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года. Договор изменил советско-финляндскую границу - к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а Ладожское озеро полностью оказалось в границах советского государства.