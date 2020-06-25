Миронов предложил ежегодно проводить парад Победы 24 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил проводить парад Победы 24 июня на постоянной основе, а 9 мая устраивать акцию "Бессмертный полк". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Миронова.

"Дата 24 июня должна пополнить список дней воинской славы России. Проводить военные парады в честь Победы в Великой Отечественной войне нужно так же 24 июня, а 9 мая отдать улицы российских городов "Бессмертному полку", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин 16 апреля из-за пандемии коронавируса перенес все массовые публичные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади. 26 мая глава государства на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Шествие "Бессмертного полка" запланировано на 26 июля.

В военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве в среду приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам. Также по брусчатке главной площади Москвы прошли парадные расчеты 13 зарубежных стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.