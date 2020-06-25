Forbes опубликовал рейтинг самых успешных молодых звезд России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, певица Ольга Бузова и рэпер Егор Крид вошли в тройку самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет, подготовленного Forbes Russia. Об этом сообщается на сайте издания.

"В прошлом году Forbes ограничил возраст участников рейтинга звезд 40 годами. В результате список существенно помолодел, и сейчас средний возраст участников - 32 года. <...> Первое и второе место, как и в прошлом году, заняли боец Хабиб Нурмагомедов и телеведущая Ольга Бузова. Певец Егор Крид поменялся местами с хоккеистом Александром Овечкиным", - говорится на сайте.

Как рассказали в издании, место в рейтинге обеспечивают два фактора - доходы звезд за год и их популярность, которая считалась по пяти категориям. Она зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в "Яндексе" и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Доход бойца Хабиба Нурмагомедова оценивается в $16,5 млн, его имя упоминалось в СМИ более 49 тыс. раз, певица Ольга Бузова заработала за год $2,7 млн и получила более 43 тыс. упоминаний, рэпер Егор Крид - $6,9 млн и более 11 тыс. упоминаний.

Также в топ-10 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта вошли телеведущая Ксения Собчак ($4,4 млн), рэпер и бизнесмен Тимати ($5,1 млн), исполнители Дима Билан ($6,8 млн), Полина Гагарина ($6,4 млн), хоккеист Артемий Панарин ($13,2 млн) и рэпер Баста ($6,6 млн).