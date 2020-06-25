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Пандемия коронавируса нового типа

ООН за время пандемии доставила средства личной защиты более чем в 130 стран

Как сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, организация создала устойчивую сеть поставок медицинских товаров в 110 стран

ООН, 25 июня. /ТАСС/. ООН с момента начала пандемии коронавируса доставила более 250 млн средств личной защиты в различные страны. Об этом заявил в четверг на видеоконференции генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

"Мы направили более 250 млн средств личной защиты более чем в 130 стран, мы обеспечили обучение 155 млн детей и предоставили психологическую поддержку 45 млн детей, родителей и опекунов", - сказал он.

Как сообщил генсек, организация создала устойчивую сеть поставок медицинских товаров в 110 стран, "доставив только за последние шесть недель 69 тыс. кубометров медицинских товаров". "Мы обеспечили обучение более 2 млн медицинских и социальных работников, - продолжил он. - А также создали каналы, по которым 3 млн детей и взрослых могли сообщить о подверженности сексуальной эксплуатации или насилию".

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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