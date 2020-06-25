В Петербурге ЕГЭ будут сдавать более 35 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Максимальное число участников за всю историю проведения Единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге будет сдавать экзамен в этом году, испытания в городе пройдут более 35 тысяч человек. Об этом сообщила председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

"Всего экзамены будут сдавать 35 722 участника - это рекордное количество участников за всю историю проведения ЕГЭ в Санкт-Петербурге", - рассказала Воробьева на пресс-конференции в ТАСС. Она добавила, что в прошлом году экзамен сдавало на 1,5 тыс. человек меньше. В этом году изначально на экзамен зарегистрировали около 39 тыс. человек, но после решения Минпросвещения аттестовать выпускников без сдачи ЕГЭ число желающих сдать экзамен немного снизилось.

29 и 30 июня в городе пройдут пробные экзамены без присутствия выпускников. Организаторы отработают пропускной режим, процедуру регистрации участников, проверят оборудование и каналы связи, рассадку по аудиториям. Сами экзамены пройдут в период с 3 по 25 июля.

Для проведения экзамена в Петербурге подготовили 167 пунктов в образовательных учреждениях, везде усилят санитарный контроль. До начала проведения экзамена и после его завершения в помещениях будет проводиться генеральная уборка. "Приход сотрудников пунктов и участников экзамена будет осуществляться по заранее составленному графику с целью максимального разобщения сотрудников пунктов, участников экзамена, исключения скопления участников экзамена при входе в пункты, а также в зонах рекреации", - добавила председатель комитета. Кроме того, на входе будет проводиться обязательная термометрия всех участников экзамена и сотрудников пункта с использованием бесконтактного термометра.