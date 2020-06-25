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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Госдумы Ионин выздоровел после коронавируса

Лечение проходило амбулаторно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин, который заразился коронавирусом, выздоровел и готов вернуться к полноценной деятельности.

"Сегодня мне выдали на руки закрытый больничный. Теперь я официально переболел коронавирусом и могу вернуться к нормальной жизни", - сообщил в своем аккаунте в Instagram.

5 июня Ионин сообщил о том, что у него коронавирусная инфекция, врачи диагностировали у него одностороннюю пневмонию. Лечение проходило амбулаторно.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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