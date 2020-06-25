Депутат Госдумы Ионин выздоровел после коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин, который заразился коронавирусом, выздоровел и готов вернуться к полноценной деятельности.

"Сегодня мне выдали на руки закрытый больничный. Теперь я официально переболел коронавирусом и могу вернуться к нормальной жизни", - сообщил в своем аккаунте в Instagram.

5 июня Ионин сообщил о том, что у него коронавирусная инфекция, врачи диагностировали у него одностороннюю пневмонию. Лечение проходило амбулаторно.