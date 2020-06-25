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В ООН утвердили новые рекорды длины молнии и ее продолжительности

Самой длинной теперь считается молния, зарегистрированная в конце октября 2018 года на юге Бразилии, - около 709 км
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© EPA/PEDRO PUENTE HOYOS

ЖЕНЕВА, 25 июня. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) утвердила два новых мировых рекорда, касающихся грозовых разрядов. Как отмечается в ее информационном бюллетене, распространенном в четверг в Женеве, самой длинной отныне считается молния, зарегистрированная 31 октября 2018 года на юге Бразилии (709 км плюс-минус 8 км), а самой продолжительной - молния в Аргентине 4 марта 2019 года (16,73 секунды).

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Подчеркивается, что новые рекорды "были верифицированы при помощи технологии спутниковых изображений". Молнии, зафиксированные в Бразилии и Аргентине, более чем в два раза превзошли по своим параметрам прежние рекорды длины (321 км, 20 июня 2007 года, США) и продолжительности (7,74 секунды, 30 августа 2012 года, Франция).

Главный докладчик ВМО по климатическим и метеорологическим экстремальным явлениям профессор Рэндалл Сервени не исключил в связи с этим, что в будущем удастся зафиксировать более длинные и продолжительные грозовые разряды, поскольку методы измерений совершенствуются благодаря научно-техническому прогрессу. "Это даст очень ценную информацию для определения пределов размера молний, включая мегавспышки", - сказал он и добавил, что такие сведения интересуют ученых, инженеров и специалистов в сфере безопасности населения.

ВМО напоминает, что молнии ежегодно уносят жизни большого числа людей. Наиболее смертоносный грозовой разряд был зарегистрирован в 1975 году в Зимбабве, когда в результате прямого попадания молнии в хижину погиб 21 находящийся в ней человек. С учетом же косвенных последствий удара молнии больше всего людей погибло в 1994 году в Египте (469 человек), когда разряд попал в цистерны с нефтью.

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