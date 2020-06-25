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Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077

В ролике показываются игровой процесс и окружение, история и действующие персонажи игры
' Cyberpunk 2077/YouTube'

Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик обпубликован в четверг на странице проекта в YouTube.

Cyberpunk 2077 - ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк. Она является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020, вышедшей в 1990 году. Впервые проект был представлен в мае 2012 года. Студия CD Projekt RED известна в первую очередь как создатель серии видеоигр The Witcher ("Ведьмак") по мотивам книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

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