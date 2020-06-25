В Роспотребнадзоре заявили, что голосование на улице эпидемиологически безопасно

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, организованное на улице, является безопасным с эпидемиологической точки зрения. Об этом журналистам сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Голосование на улице с эпидемиологической точки зрения безопасно. На улице же, во-первых, действует ультрафиолет, благодаря чему быстро происходит обеззараживание. И, во-вторых, благодаря воздушным массам, концентрация вирусов рассеивается и снижается до минимальной", - сказала она.

Эксперт отметила, что на улице также гораздо проще соблюдать социальную дистанцию. Поэтому все перечисленные факторы снижают вероятность передачи инфекции.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".