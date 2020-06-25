Администрация Нижнего Новгорода займется восстановлением здания музея Горького

ТАСС, 25 июня. Местная администрация займется восстановлением здания Литературного музея им. А. М. Горького в Нижнем Новгороде, которое находилось на реставрации и где в четверг произошел пожар, сообщил журналистам исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

В четверг на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составила 500 кв. м. Возгорание локализовали, пострадавших нет, угрозы перехода огня на соседние здания также нет.

"Музей был в плане подготовки к 800-летию города, проводились реставрационные работы, он очень ценен, в том числе своими внутренними интерьерами, ущерб будет оценен позже. Потом будем принимать решение по скорейшему восстановлению объекта. Выносят люстры, здесь есть люстры в том числе 19 века, сейчас их пытаются спасти. Это муниципальное учреждение и реставрацией будет заниматься Нижний Новгород", - сообщил Шалабаев.

Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах.