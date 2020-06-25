В Карелии объем оказанных туристских услуг вырос за три года в три раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /ТАСС/. Объем оказанных туристских услуг на территории Карелии за три года вырос более чем в три раза и к 2019 году достиг почти 4,9 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе отчета по итогам года перед депутатами заксобрания региона сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"За трехлетний период объем туристско-рекреационных и гостиничных услуг вырос более чем в три раза. По итогам 2019 года он увеличился более чем на 12 процентов и достиг уровня немногим менее 4 миллиардов 900 миллионов рублей", - сказал он.

В регионе расширяют меры поддержки туризма, реализуются инвестиционные проекты, в том числе за счет федеральных средств продолжается строительство дороги к развлекательному комплексу - вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко, расположенной неподалеку от аэропорта Петрозаводск. В то же время глава Карелии отметил, что приведенные им цифры достаточно условные, так как полностью в правовом поле работают только 42 процента представителей туриндустрии. В регионе в ближайшие год-два будет продолжена планомерная работа по созданию условий для легализации турбизнеса, для чего необходима слаженная работа между всеми уровнями власти и надзорными органами.

"Десятки объектов за последние два года нам удалось легализовать. Здесь, кстати, много проблем, которые нельзя ставить в вину только бизнесу - много сложных земельных вопросов. <…> Многие предприниматели готовы вести легально деятельность, но им нужно помогать или земельными участками, или с другими вопросами", - добавил Парфенчиков.