Более 200 тыс. продуктовых и медицинских наборов получили жители Подмосковья в эпидемию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. коробок с продуктами и медицинскими средствами раздали волонтеры и соцработники жителям Московской области в период распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала "360" сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

"На сегодняшний день мы уже раздали с волонтерами и соцработнками больше 200 тыс. коробок. Если точно, то на сегодняшнее утро уже 203 тысячи. Слава богу, ситуация улучшается, и я думаю, что мы уже идем к финалу. Думаю, на следующей неделе будем завершать эту работу. Нам осталось буквально 10-15 тыс. еще разнести и, наверное, дальше уже мы будем работать точечно, если к нам будут поступать обращения", - сказала Забралова.

Она добавила, что всего в регионе предусмотрено пять видов наборов - четыре продуктовых и один медицинский. "Почти 30 тыс. медицинских наборов мы донесли", - пояснила Забралова.

По ее словам, за период эпидемии социальные работники и волонтеры региона обзвонили порядка 2,5 млн жителей с предложением помощи.