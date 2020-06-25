Глава Дагестана попросил правительство РФ об увеличении штата сотрудников скорой помощи

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев обратился в правительство РФ с просьбой об увеличении штата медицинских работников в регионе для укомплектования дополнительных бригад скорой медицинской помощи, сообщается на официальном сайте главы республики.

"На сегодня в нашей республике имеется 591 автомобиль, но при этом у нас всего 189 бригад скорой медицинской помощи. Нужно увеличивать. В этой связи мной на имя заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой направлено обращение с просьбой увеличить штатную численность медучреждений на 1 785 штатных единиц для дополнительных бригад скорой помощи", - приводятся в сообщении словам Васильева.

В четверг в ходе 47-й сессии Народного Собрания (парламента) Дагестана глава республики сообщил, что в этом году будет приобретено 44 машины скорой помощи, а также 13 машин неотложной медицинской помощи.

В 2019 году в Дагестане было приобретено 150 машин скорой помощи, в том числе 108 за счет республиканского бюджета. Это стало самым серьезным пополнением автопарка скорой помощи за последние годы. Так, в 2017 году в республике было приобретено 14 машин, а в 2018 году - 24 машины скорой помощи.