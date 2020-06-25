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Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19 "Арепливир"

Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Отечественный лекарственный препарат "Арепливир" компании "Промомед", который является аналогом изобретенного в Японии препарата "Фавипиравир", применяющийся для лечения новой коронавирусной инфекции, получил одобрение Минздрава РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных препаратов.

"Торговое наименование препарата "Арепливир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир". Форма выпуска - таблетки покрытые пленочной оболочкой. Дата государственной регистрации - 23 июня 2020 года", - говорится на сайте.

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