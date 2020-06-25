Интервью Путина об итогах борьбы с пандемией покажут на "России 1" 28 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Интервью президента РФ Владимира Путина об итогах борьбы с пандемией в стране покажут на "России 1" в передаче "Москва. Кремль. Путин" 28 июня. Об этом сообщили ТАСС на телеканале.

"Время подвести первые, главные итоги того, как России удалось справиться с пандемией коронавируса. В эфире телеканала "Россия 1" - беспрецедентное по откровенности интервью президента России Владимира Путина. Справилась бы со сложностями страна, начнись эпидемия раньше? Зрители смогут увидеть эксклюзивные кадры и сенсационные детали о том, как власти принимали ключевые решения", - рассказали на "России 1".

На телеканале уточнили, что интервью покажут в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" 28 июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.