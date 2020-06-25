В Карачаево-Черкесии проверяют данные о действиях полицейских в отношении общественницы

ЧЕРКЕССК, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии и ставропольское краевое отделение Союза журналистов России проверят данные о действиях полицейских Карачаево-Черкесии в отношении общественницы Анны Дарган из Ставропольского края. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре КЧР и отделении СЖР.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета по КЧР сообщили, что следователями возбуждены уголовные дела по фактам размещения в двух аккаунтах в Instagram ложной информации о ситуации с коронавирусом в республике. После чего в рамках расследования уголовного дела 15 июня у общественницы из Ставропольского края был проведен обыск с изъятием средств связи.

"В журналистской среде Анну как журналиста не вполне знают, скажем так, знают ее как общественного деятеля, работающего в социальной сфере. Здесь ситуация такая, что у Анны эта ситуация не связана с ее журналистской деятельностью, тем не менее, в связи с тем, что она называет себя журналистом и сотрудничает с зарегистрированным средством массовой информации, мы начали ситуацию отслеживать. Мы категорически против фейков. В случае, если выяснится, что произошла грубая непрофессиональная ошибка [силовиков], соответственно, мы будем "бить во все колокола", - рассказал ТАСС председатель ставропольского краевого отделения Союза журналистов России Василий Балдицын.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры КЧР, после видеообращения Дарган в социальных сетях, ведомством организована проверка. "Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики организовала проверку по публикациям в СМИ о незаконных действиях сотрудников полиции в отношении журналистки. По результатам проверки, при наличии оснований, органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Сама Анна Дарган сообщила ТАСС, что ожидает результатов проверок. "Вот 15 июня приехали на нескольких машинах ко мне, к моей родственнице, потом выяснилось, что еще к одним ее знакомым. В постановлении было написано, что две фейковые статьи в Instagram-канале, я сказала, что не имею отношения, я его не веду и ничего не писала, они все забрали и сказали, что будут проверять, составили протокол, что именно изъяли. Мое основное требование в том, чтобы разобрались, посмотрели, что не я писала, что не веду этот аккаунт, и вернули мою технику и моим знакомым, родственнице, вот прокуратура начала проверку и еще планирую обратиться к адвокату", - рассказала Дарган.

Как пояснили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета по КЧР, действия правоохранителей были законными, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела. "Мы ранее сообщали, что в Карачаево-Черкесской Республике выявлены факты размещения в сети Интернет в Instagram-каналах "Политика 09" и "Черный куб" под видом достоверных сообщений фейковая информация об обстоятельствах распространения на территории Карачаево-Черкесской Республики коронавирусной инфекции и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Сейчас проводится расследование уголовных дел, в том числе проверки в других субъектах РФ", - рассказал собеседник агентства.