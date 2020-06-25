"Яндекс" откроет центр образовательных инициатив на базе крупнейшего вуза в СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и "Яндекс" откроют с нового учебного года центр образовательных инициатив "СКФУ-Яндекс", в рамках которого планируют развивать электронное обучение на Ставрополье, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе вуза.

"Северо-Кавказский федеральный университет открывает центр образовательных инициатив "СКФУ-Яндекс". Специалисты СКФУ и компании "Яндекс" объединяют свои усилия в области разработки и внедрения образовательных проектов электронного обучения", - сообщили в вузе.

Новый центр будет внедрять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в учебных заведениях не только Ставропольского края, но и других регионов Северо-Кавказского федерального округа. "Мы уверены, что освоение цифровых образовательных технологий и обновление в связи с этим педагогических практик позволят повысить качество образования и стимулировать социальное и экономическое развитие нашего региона", - подчеркнул врио ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Вуз и "Яндекс" будут сотрудничать по трем направлениям: работа с учителями, со студентами и развитие профессиональных компетенций педагогов. "Мы будем знакомить их с нашим сервисом "Яндекс.Учебник", а совместная реализация программы "Я Учитель" позволит ставропольским учителям пройти онлайн-диагностику педагогических компетенций, освоить цифровые ресурсы, современные практики преподавания и развить навыки взаимодействия с учениками в условиях цифровой образовательной среды", - отметил директор по продвижению образовательных инициатив в органах государственной власти компании "Яндекс" Дмитрий Растворов, передает пресс-служба.

В дальнейшем планируется разработка и реализация новых дополнительных образовательных программ для педагогов-предметников. В самом университете цифровые образовательные ресурсы "Яндекса" будущие педагоги будут изучать в рамках основных и дополнительных учебных программ. Кроме того, теперь и студенты вуза смогут участвовать в конкурсах и других образовательных проектах "Яндекса". У центра будут офисы не только в Ставрополе, но и при филиалах вуза в Пятигорске и Невинномысске.

К работе нового подразделения подключатся ведущие специалисты университета в области педагогики, цифровизации, IT-технологий. Помимо работы с педагогами и студентами, центр также займется научными исследованиями в области трансформации обучения. В СКФУ уверены, что совместными усилиями на Ставрополье удастся внедрить в учебный процесс самые передовые технологии электронного обучения, что позитивно скажется на качестве образования. Как отметили в университете, в дальнейшем вуз планирует масштабировать опыт взаимодействия с компанией "Яндекс" на весь Северный Кавказ.

О вузе

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.