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Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено

В полиции отказались уточнить, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева. Власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с произошедшим. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель полицейского управления города.

"Мы провели тщательное расследование. На данный момент не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений. Дело закрыто", - сказал он. Полицейский отказался уточнить, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай. "Мы не раскрываем эту информацию исключительно из уважения к семье", - сказал он.

Сергей Хрущев умер 18 июня на 85-м году жизни в Кранстоне. Представитель местного бюро судебно-медицинской экспертизы Джозеф Уэнделкен на этой неделе сообщил, что причиной смерти Хрущева было огнестрельное ранение в голову, он отметил, что "речь не идет о преступлении".

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