В цехах и "Кванториумах". Как в регионах ЦФО прошел первый день голосования

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Первый день голосования по поправкам к Конституции РФ завершился в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Избирательные участки были открыты во дворах, детских технопарках "Кванториум", на предприятиях, сообщили в четверг в пресс-службах областных правительств, избирательных участков. О том, почему важно прийти на избирательные участки и как соблюдаются меры санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса - в материале ТАСС.

В "Кванториумах", на заводах и свежем воздухе

"Участие в голосовании - это реальная возможность повлиять на принятие важных для страны решений. Я уже проголосовал в детском технопарке "Кванториум", это не случайно. Одна из поправок касается научно-технологического развития. Наш регион является признанным центром развития науки и технологий, и теперь это направление предлагается отразить в главном законе страны", - сказал врио главы Калужской области Владислав Шапша, отметив, что со времени принятия Конституции РФ прошло 27 лет, за это время многое изменилось.

В Воронежской области в четверг проголосовать можно было на предприятии или во дворе дома благодаря работе выездных избирательных комиссий и механизму "Мобильный избиратель". В регионе было подано более 100 тыс. заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Распространение коронавирусной инфекции внесло коррективы в привычную процедуру голосования. Избирательные участки открылись не только в помещениях, но и на свежем воздухе: во дворах домов, на территориях общего пользования, а также в населенных пунктах, где отсутствуют участки для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, уточнили ТАСС в избирательной комиссии Орловской области. Эти меры приняты для того, чтобы не допустить массового скопления людей на участках для голосования в день голосования 1 июля 2020 года и не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Меры санитарной безопасности

Губернатор Костромской области Сергей Ситников также проголосовавший в первый день, высоко оценил организацию процесса, как и глава Курской области Роман Старовойт. Каждому пришедшему на избирательный участок измеряют температуру на входе, дезинфицируют руки и выдают индивидуальный пакет с перчатками, маской и шариковой ручкой. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский перед началом голосования проверил, насколько безопасно для граждан организована эта процедура на участке № 103 в средней школе № 14 в микрорайоне Авдотьино. На полу нанесена разметка, есть дезинфицирующие коврики, помещения регулярно обрабатываются дезсредствами и проветриваются. Все участники процедуры голосования, члены избирательных комиссий, работающие на участках наблюдатели, представители средств массовой информации, сотрудники полиции также обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Я решил проголосовать сегодня с утра, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Все организовано очень безопасно, выдаются маски и перчатки. Кроме того, всем избирателям, пришедшим на участки на придомовых территориях, это наша отдельная инициатива, будет выдан антисептик с собой. Этим индивидуальным антисептиком можно будет пользоваться впоследствии", - цитирует главу региона Воскресенского пресс-служба.

Подарок на память

Во многих регионах Центрального федерального округа позаботились о том, чтобы голосование запомнилось жителям. Так, в Тверской области всем пришедшим на избирательные участки вручат магниты, свидетельство участника голосования, и ручки. Голосующим впервые, по данным пресс-службы правительства региона, вручаются благодарственное письмо от имени губернатора Тверской области, а также транспортная карта, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.

Как сообщил зампредседателя ОИК Рязанской области Дмитрий Боков, в ряде муниципалитетов впервые голосующим дарили подарки. "Все муниципалитеты принимают решение самостоятельно. Например, в городе Сасово впервые голосующим вручают диплом с подписью главы", - сказал он.

Всего в первый день голосования свою гражданскую позицию высказали главы десяти субъектов ЦФО из 16 (не считая Москвы и Московской области), сообщили в четверг сами главы и пресс-службы правительств регионов.

О поправках

Общероссийское голосование началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основным днем голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, является 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".