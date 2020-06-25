Избирком Пермского края объяснил ситуацию с голосованием на табуретках

ТАСС, 25 июня. Избирательная комиссия Пермского края опровергла факт проведения голосования по конституции на табуретках в одном из микрорайонов Перми, они использовались членами комиссии для удобства при голосовании на дому, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевого избиркома.

Вечером в четверг в социальных сетях появилась фотография с голосования на дому в микрорайоне Верхняя Курья, на кадрах видны две табуретки, на одной из которых стоит прозрачная урна для голосования. Табуретки, судя по снимку, поставили у жилого дома в частном секторе. Автор фото утверждал, что с их помощью происходит голосование на придомовой территории.

"Жители вызвали к себе комиссию для организации голосования вне помещения. Голосование должно производиться бесконтактно. Когда гражданину передается пакет для голосования с перчатками, маской, ручкой и бюллетенем, а также реестром для подписи в получении бюллетеня. Далее комиссия с наблюдателем ждут волеизъявления гражданина, не заходя в квартиру или во двор частного дома. Поэтому в частный сектор для удобства ожидания при организации голосования "на дому" взяли табуретки", - сказала собеседница агентства, подчеркнув, что речь шла о голосовании на дому в частном секторе.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избиркомы проводят голосование вне помещения для голосования исключительно с использованием легких навесов, никакого голосования "на лавочках и багажниках машин" не предусмотрено.

Президент России Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.