В Дагестане на борьбу с новым коронавирусом направили около 5 млрд рублей направили

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Расходы на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане составили 4,8 млрд рублей, сообщил глава республики Владимир Васильев в четверг в ходе выступления на сессии Народного Собрания региона.

"Расходы, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией в Дагестане, составили 4,8 млрд рублей. Об этом сообщил в своем выступлении [на сессии парламента республики] глава региона Владимир Васильев. По его словам, к борьбе с COVID-19 не был готов не только Дагестан, но и весь мир. Тем не менее, ситуацию в республике удалось стабилизировать, в том числе благодаря тому, что с 2017-2018 годов увеличилось финансирование сферы медицины и по всем позициям наблюдается рост", - сообщается на сайте главы Дагестана.

Отмечается, что из федерального бюджета региону выделено 2,5 млрд рублей, из них стимулирующие выплаты врачам - 1,2 млрд рублей, на развертывание и оснащение коечного фонда - 1,3 млрд рублей. "Но при этом врачи, которые приезжали к нам, высоко оценивали и техническую оснащенность, и условия, и профессионализм наших врачей", - приводятся в тексте слова Васильева.

Как сообщается на сайте, "немаловажно, что практически половина всех потраченных на борьбу с COVID-19 средств - из республиканского бюджета".

"Средства в размере 2,3 млрд рублей были направлены на приобретение лекарственных препаратов (308,5 млн рублей), стимулирующие выплаты врачам (946,9 млн рублей), приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты (375,1 млн рублей), приобретение аппаратов ИВЛ и подготовку медучреждений (165,3 млн рублей), на приобретение аппаратов компьютерной томографии (310 млн рублей), на погашение кредиторской задолженности медучреждений за поставленные товары и услуги (89,7 млн рублей)", - уточнили в сообщении.

Кроме того, часть средств из регионального бюджета "была выделена на создание инфраструктуры для строящихся Минобороны России 3-х инфекционных центров (105,6 млн рублей)". "При этом найдено оптимальное решение - соорудить центры на базе уже существующих больниц, подключившись к имеющимся коммуникациям. Это позволило сократить сроки строительства и затраты", - отметили в тексте.

О ситуации в регионе

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 25 июня в Дагестане зарегистрировано 7 488 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 73 случая выявлены за последние сутки. С начала пандемии в регионе 5 468 человек выздоровели, 364 человека умерли. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции, жителям региона было рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. С 15 июня Дагестан перешел на первый этап снятия ограничений.